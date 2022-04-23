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TIMETURK / POLİTİKA / Karamollaoğlu, AK Parti'nin oylarının neden düşmediğini açıkladı

Karamollaoğlu, AK Parti'nin oylarının neden düşmediğini açıkladı

Ekonomide yaşanan tartışmaların olduğu şu günlerde AK Parti'nin oylarında düşüş olmamasının nedeniyle ilgili konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, bu durumu 3 başlıkta açıkladı.

35 Dakika Önce
2022-04-23 16:03:20
Karamollaoğlu, AK Parti'nin oylarının neden düşmediğini açıkladı

Sık sık farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketlerindeki en dikkat çeken nokta, AK Parti'nin yüksek oy oranları. Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu da yaptığı açıklamada, AK Parti'nin yüksek oy oranlarının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Habertürk'ten Kemal Öztürk'e konuşan Karamollaoğlu, bu nedeni 3 başlık altında sıraladı.

3 BAŞLIKTA SIRALADI

"AK Parti'nin oyları neden düşmüyor" sorusuna, "Bunun birçok sebebi olabilir" şeklinde yanıt veren Karamolloğlu, şöyle konuştu:

AK Parti'den insanların kopmamasının üç sebebi var.

TUZU KURU OLANLAR

Yani bankada parası çok olanlar. Yaklaşık olarak aileleriyle birlikte 5 milyon insan bu ekibin içinde. Bunların keyfi yerinde. Paradan para kazanıyorlar.

SOSYAL YARDIM ALANLAR

Sosyal yardım alan 4.5, 5 milyon aile olduğu söyleniyor. Bu, 10 ila 15 milyon arası fert eder.

CAMİ CEMAATİ OLANLAR

En çok endişeli olan bu kesim. Ben 'cami cemaati' olarak tanımlıyorum bunları. Sayıları 3 mü, 5 milyon mu bilemiyorum. Bu kesimin başörtüsü, Kuran kursu, İmam Hatiplerle ilgili hala kafalarında endişe var. ‘Acaba AK Parti giderse bizim bugünkü kazanımlarımız elden gider mi?' endişesi var." .

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