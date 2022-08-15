Karamollaoğlu ''6'lı masanın büyük bir önemi kalmadı'' sözlerine açıklık getirdi

Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, altılı masaya ilişkin '6'lı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı' ifadelerinin çarpıtıldığını söyledi.

Halk TV'ye konuşan Karamollaoğlu, "Altılı masayla ilgili sözlerim çarpıtıldı" diyerek, altılı masanın süreceğini söyledi. Yeni seçim kanunuyla ittifakın eski öneminin kalmadığını söylediğini anlatmaya çalıştığını belirterek, "Biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız" dedi.

Karamollaoğlu ne demişti?

Bursa Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde konuşan Karamollaoğlu, dernek üyelerinden birinin 'Koalisyon olarak mı gireceksiniz' sorusuna "Koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani altılı masa benim kanaatim devam eder. Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı. Ama onun kalkması aslında bizi de etkiler. Fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi. Yani onun oyları yüzde 6'ya düşünce milletvekili çıkaramama ihtimali çıktı ortaya şimdi. Ne olacak, bakalım. Acaba sonbaharda bir seçim olur mu? Yani bir kişi karar verecek. Tayyip Bey'in neye göre karar vereceğini bilemiyorum" diyerek cevap vermişti. .