Kaftancıoğlu'ndan İçişleri Bakanlığı'na ''koruma'' tepkisi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın tarafından kendisine tahsis edilen korumalarının geri çekildiğini duyurdu.

Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İç! İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine:) Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür! Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!" ifadesini kullandı.