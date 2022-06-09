İYİ Partili vekil Oral: 'Kılıçdaroğlu'nun kimliği, Sünni Müslüman kesim tarafından bir endişedir'

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Oral, 'Kılıçdaroğlu'nun alevi olması, Sünni Müslüman kesim tarafından bir endişedir' iddiasında bulundu. Kendisinin Kılıçdaroğlu'nun tanıdığı için kimliğinin bir sorun olmayacağını belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda, "Alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ancak siyasette maksat kazanmaktır. Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, farklı bir isimle çıkılır." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Oral, Ankara Masası'nda Fatih Atik'in sorularını yanıtladı.

ALEVİ OLMASI BENİM İÇİN ENGEL

DEĞİL, ÇÜNKÜ BEN TANIYORUM

"İslam dininin bütün mezheplerinin, bütün inanlarını eşit görürüm. Çünkü dinim bana öyle davranmayı hitap eder. Çok güzel bir söz var, 'insan bilmediği şeyin düşmanıdır' derler. Şimdi, Aleviler bizim kardeşimizdir. Bin yıldır bu topraklarda alevi ve Kürtler ile beraber yaşarız. Aleviler bizim kardeşimizdir, (Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum.''

''ALEVİ OLMASI MÜSLÜMAN

KESİM İÇİN ENDİŞEDİR''

''Ama Türk toplumu açısından, yani sünni diyebileceğimiz daha müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil.''

''SİYASETTE MAKSAT KAZANMAKTIR''

''Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok."

AYTUN ÇIRAY'DAN HALİL ORAL'A TEPKİ

Öte yandan İyi Partili İbrahim Halil Oral'ın Kılıçdaroğlu ile ilgili sözlerine, İyi Parti Genel Başkanı Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan yanıt geldi.

Çıray, sosyal medyadan Oral'ın sözlerine ilişkin olarak yaptığı paylaşımda, "Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." ifadesini kullandı.