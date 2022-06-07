İyi Partili ismin ''Kılıçdaroğlu'' açıklamalarına CHP'den yanıt

İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ismi paylaşılmayan İyi Partili bir ismin gazeteci İsmail Saymaz'a 'Kılıçdaroğlu, 3 Temmuz'daki toplantıda 'Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyorum' diyebilir' açıklaması yapmasına ilişkin konuştu.

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, köşesine taşıdığı konuya ilişkin olarak "CHP'de Kılıçdaroğlu'nun adayları olması gerektiğini açıklayan Genel Başkan yardımcılarının neredeyse hepsine de sordum. Hepsi de böyle bir hazırlıklarının olmadığını söyledi" dedi ve CHP'li Seyit Torun'un şu sözlerini aktardı:

"Van'daki belediye başkanları toplantısında da söyledim; adayımız Genel Başkanımız. Ama bunun 6'lı masaya getirilmesine yönelik bir kararımız da yok, ihtimali dahi söz konusu değil…"

Sarıkaya, İyi Parti kanadındaki durumu ise şöyle aktardı:

"Nitekim İYİ Parti Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu'nu dün aradım, bir etkinlik için Azerbaycan'da bulunduğunu söyledi.

CHP liderine ilişkin durumun toplantılarında ele alınıp alınmadığını, 'Alevi olmasının seçilmesinin önünde bir engel olarak görüp görmediklerini' sordum…

Önce anlamlandıramadı, 'Benim bulunduğum herhangi bir toplantıda böyle bir konu ne açıldı, ne de ele alındı' diye söze girdi. Böyle bir konunun sohbetinin dahi geçmediğini belirtti.

Yine de araştırıp dönmek istediğini belirtti ve aradığında söylediği cümle şöyle oldu:

'Bu sözlerin hiçbiri grup yönetimimize ait değil; bırakın grubumuzu, partimize dahi ait değil. Biri kendi kişisel düşüncesini söylemiş olabilir. Ancak ağa da paşa da nüfus kağıdıdır dediğimiz bir yerde, mezhep sorgulamasını nasıl yaparız? Ayrıca böyle bir şey aramızda yaşanmadı…'

Bu yaklaşımların partilerine zarar veren yönlerinin de uzun uzadıya sıraladı.

Benzer sözlerin söyleniyor olmasından duyduğu rahatsızlığı da kayda geçirdi…

Kılıçdaroğlu'nun 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacağına ilişkin beklenti de diğerinden farklı değildi… Böyle bir duyumun bırakın kendisini, partinin herhangi bir kademesinde de bulunmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu'nun, Akşener ile birlikte seçim tarihi açıklandıktan sonra adayın belirlenmesine ilişkin kararına atıf yaptı." .