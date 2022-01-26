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İYİ Partili isimden dikkat çeken açıklamalar: CHP'yle ittifak kurmaya mecbur değiliz
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İYİ Partili isimden dikkat çeken açıklamalar: CHP'yle ittifak kurmaya mecbur değiliz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediye başkanlarının ittifak ruhuna aykırı tavırlarını eleştiren paylaşımlarıyla gündem oldu.

56 Dakika Önce
2022-01-26 09:29:50
İYİ Partili isimden dikkat çeken açıklamalar: CHP'yle ittifak kurmaya mecbur değiliz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyelere yönelik yaptığı ve gündem yapan açıklamalar hakkında Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Tekin'e değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Çelik, ittifaka oy veren İYİ Partili vatandaşların kendilerine ilettikleri taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta yaşanan sıkıntıların had safhada olduğunu belirterek, "Bu sorun, iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir" dedi.

Halen İYİ Parti'de, " Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim" yönünde iyi niyetli bir anlayış olduğunu kaydeden Çelik, fakat sabırlar tükendikçe "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz" seslerinin giderek yükseldiği uyarısında bulundu.

Çelik, ayrıca yerel seçimlerde gösterdiği iyi niyet ve fedakârlığın hiç değilse yarısını CHP'den beklemenin İYİ Parti'nin hakkı olduğunu ifade ederek mevcut sorun çözülmeden Millet İttifakı olarak gidilecek seçimde yaşanabilecek sıkıntılara da dikkat çekti. .

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