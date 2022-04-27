İYİ Partili Çıray, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olacağını öne sürdü.

Erken seçim, ittifak ve adaylık tartışmaları devam ediyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıray, AK Parti'nin gelecek seçimler için Cumhurbaşkanı adayı olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı göstereceğini iddia etti.

Çıray paylaşımında, “Bence AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Sn Hulusi Akar olacak” ifadelerini kullandı.

.