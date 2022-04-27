DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dilipak'tan çift maaş alanlara eleştiri: Mevzu para olunca herkes susar günümüzde!
Funda Kocabıyık kimdir? Uşak Valisi Funda Kocabıyık nereli, kaç yaşında?
Kadir Gecesi mesajları | Kısa, anlamlı, duygulu kandil mesajları 2022 | SMS kandil mesajları 2022
İYİ Partili Çıray, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
S. Arabistan ve Fransa'dan Lübnan'a 30 milyon euro yardım
Pekin'de 8 bölge daha 'riskli' ilan edildi
Bugün kandil mi? Bu akşam ne kandili? Kadir Gecesi kandil mi? Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi önemi nedir?
Türkiye'den kritik ''Rusya'' açıklaması: S-400’lerin ikinci partisi alınacak mı?
Karlı zirvede başlayıp bitişte denize atladılar
'Kılıçdaroğlu’nu yanıltan hemen ortaya çıkarılsın'
Osman Uzun neden görevden alındı? Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden mi alındı? Yeni ESK Genel Müdürü kim oldu?
Kadir Gecesi bugün idrak edilecek
Perinçek'ten ''Kavala'' tepkisi: Gücünüz yetiyorsa gelin beni de alın
Bayram ikramiyelerinin ödemeleri bugün başlıyor
'Altılı Masa'da kafalar karışık!

TIMETURK / POLİTİKA / İYİ Partili Çıray, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Partili Çıray, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, sosyal medya hesabından AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayının Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar olacağını öne sürdü.

23 Dakika Önce
2022-04-27 10:15:59
İYİ Partili Çıray, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Erken seçim, ittifak ve adaylık tartışmaları devam ediyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'dan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çıray, AK Parti'nin gelecek seçimler için Cumhurbaşkanı adayı olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı göstereceğini iddia etti.

Çıray paylaşımında, “Bence AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Sn Hulusi Akar olacak” ifadelerini kullandı.

Ekran Resmi 2022-04-27 10.15.44 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş