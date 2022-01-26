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İYİ Partili Ahmet Çelik: CHP ile ittifaka mecbur değiliz

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerine ilave açıklamalarda bulundu

19 Dakika Önce
2022-01-26 20:59:19
İYİ Partili Ahmet Çelik: CHP ile ittifaka mecbur değiliz

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "CHP'li belediyeler ve başkanları Millet İttifakı çatısı altında ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler" eleştirisinde bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez" demişti. Çelik, Yeniçağ Gazetesi'ne yeni değerlendirmede bulundu.

“İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir”

Millet İttifakı'na oy veren İYİ Partili seçmenin kendilerine gelen taleplerini CHP'li belediyelere ulaştırmakta sıkıntı yaşandığını belirten Ahmet Çelik şöyle konuştu:

"Bu sorun iki partinin işbirliğinde artık kangren haline gelmiştir" dedi. Çelik, "Bugün, 'Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim' yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, 'CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz' sesleri giderek yükseliyor. İYİ Parti, CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir"

Çelik, "İYİ Parti'nin yerel seçimlerde gösterdiği fedakarlık ve iyi niyetin hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır" dedi. .

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