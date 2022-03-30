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TIMETURK / POLİTİKA / İYİ Parti yönetiminde deprem

İYİ Parti yönetiminde deprem

Meral Akşener, İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğunu Koray Aydın'dan aldı ve teşkilatları kendine bağladı. Yavuz Ağıralioğlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alındı.. İşte İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yapılan o değişiklikler...

22 Dakika Önce
2022-03-30 15:03:13
İYİ Parti yönetiminde deprem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime doğru partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.

İşte İYİ Parti'deki o değişiklikler...

Koray Aydın'ın elinden teşkilatlar alındı

- Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.

CHP'yi rahatsız eden Ağıralioğlu A Takı'ndan çıkarıldı

- Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor cumhur ittifakı'ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti

İşte İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı....

Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDIN
Genel Sekreter: Uğur POYRAZ
Mali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIR
Kurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACI
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEM
Seçim İşleri Başkanı: Şenol SUNAT
Uluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZAN
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZ
Ortadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLU
Yerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUN
Ekonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALE
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALIN
Eğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZ
Kadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSEL
STK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK

Kaynak: internethaber.com .

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