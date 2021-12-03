İYİ Parti lideri Akşener, Mansur Yavaş ile görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında kabul etti.

Bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmazken, Akşener ve Yavaş'ın gündemdeki konular üzerinde fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Akşener, Ekim ayı sonunda katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olma ihtimaliyle ilgili bir soruya "Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz 'hayır' demeyiz." yanıtını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.