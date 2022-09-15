İyi Parti: Kılıçdaroğlu’nun halkta karşılığı yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “6’lı masada çatlak yok” dese de partisi cumhurbaşkanı adayı konusunda bölünmüş durumda. Teşkilat, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, Genel Merkez içinde bir grup ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekliyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener'den gelen “6'lı masada çatlak yok”, “Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, adı geçen hiçbir adayla ilgili ön yargılı değiliz” mesajlarına rağmen; teşkilat ve Genel Merkez'den farklı sesler yükseliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır yeşil ışık beklediği 6'lı masa ortağı İYİ Parti'den adaylığına ilişkin saha tespitleri dikkat çekiyor.

İYİ Parti teşkilat yöneticisi bir isim adaya ilişkin tabanın beklentisi konusunda Yeni Şafak'a, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının halkta karşılık gördüğünü düşünmüyoruz. Tüm teşkilat ve vekillerimiz ile aylardır sahadayız” bilgisini verdi.

İYİ PARTİ TEŞKİLATLARI YAVAŞ'TAN YANA

Aynı kaynak, “Yavaş'a teveccühün daha yüksek olduğunu görüyoruz” dedi. Bir başka İYİ Parti'li ise, Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında şansı olmadığını kaydederek, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a defalarca yenildi. Ancak 2019 yerel seçimlerinde aday tercihini ve seçim iletişimini iyi yaparak, 11 büyükşehir belediyesinin kazanılmasını sağladı. İkisi farklı şeyler" diye konuştu.

İMAMOĞLU'NA GÖZ KIRPANLAR DA VAR!

Genel Merkez'de ise Kılıçdaroğlu kadar Yavaş'ın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşısında ne kadar şansı olduğu tartışmalı. Yavaş'ın siyasi tartışmalardan uzak duruyor olması Genel Merkez içinde İmamoğlu'na göz kırpan isimlerin sayısını artırıyor.

YILMAN: İYİ PARTİ'DE SIKINTI ÇOK BÜYÜK

Gazeteci Sevilay Yılman da İyi Parti'de konuya ilişkin yaşanan son gelişmeleri Habertürk'teki köşesine taşıdı. "İyi Parti tarafında sıkıntı çok büyük." diyen Yılman, parti içindeki bazı isimlerin ittifakın bitirilmesi yönünde Meral Akşener'e baskı yaptıklarını yazdı. Akşener'in baskılar sonucu canının sıkkın olduğunu belirten Yılman, "Meral Hanım; 'Yukarı tükürse bıyık, aşağı tükürse sakal!' atasözünde olduğu gibi arafta! CHP ile zor olduğunu ama CHP'siz de asla olmayacağını biliyor." dedi. Yılman, “Bu arada kulis edinme çabalarımda şunu fark ettim ki; İYİ Parti de yönetici kademesinde olan bazı siyasiler HDP'ye oy veren seçmenin seçimin kaderini değiştirecek kilit seçmen olduğu tezine inanmıyorlar” ifadelerini kullandı

SAYGI ÖZTÜRK'E GÖRE HİÇBİR SORUN YOK

Öte yandan Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztük, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Akşener için bir sorun olmadığını iddia etti. Fatma Karaağaç'ın YouTube programına konuk olan Öztürk, 6'lı masada yer alan partiler arasındaki İYİP lideri Akşener'in 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayının masanın bir diğer partisi CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürdü. Saygı Öztürk konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Masadaki diğer genel başkanların da Kılıçdaroğlu üzerinde herhangi bir olumsuzlukları veya çekincelerinin olmadığını söyleyelim. Yeri ve zamanı gelince açıklanacaktır."