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TIMETURK / POLİTİKA / İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Tahir Gürmen'e küfür eden Lütfü Türkkan ile ilgili, 'Bugün konuşacağız milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız' dedi.

2 Saat Önce
2021-11-08 13:22:16
İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyi olduğunu belirten Tahir Gürmen'e küfretmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Ağıralioğlu, "Yapılan hatadır. Hatayı meşrulaştırmak İçin söylemiyorum ama şehit yakınlarının da taşımak olduğu bir vakar var, bir adam genel başkanımıza galiz ağza alınmayacak laflar etmiştir." dedi.

Hatayı görmezden gelemeyeceklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Bugün konuşacağız, milletimize sorumluluk ne gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hata yapanları makamdan çektiklerini, kusuru görmezden gelmeyeceklerinin altını çizen Ağıralioğlu, Genel Başkan Meral Akşener'in asla müsamaha ile karşılamayacağını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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