İyi Parti’den Kılıçdaroğlu’na şok gönderme: Kemal aday olmak için her yolu deniyor

İyi Parti’nin medya organı Yeniçağ’da Televizyon sayfasında “Kemal aday olmak için her yolu deniyor” başlığı atıldı. Yönetmenliğini Ercan Kesal’ın yaptığı “Nasipse adayız” filmine ilişkin tanıtım metninin gündemdeki cumhurbaşkanlığı adaylığına gönderme yapan bir başlıkla haberleştirilmesi dikkat çekti.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Gerilimin tavan yaptığı 6'lı masada partilerin cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması sürüyor. CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu ismi üzerinde ısrarı sürerken, İyi Parti ise Kılıçdaroğlu'na karşı çıkıyor. Son olarak Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, adaylarının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı.

Tartışmalar sürerken, İyi Parti'den CHP'ye medya üzerinden kimsenin dikkatini çekmeyen bir gönderme geldi. İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu ve İyi Parti'nin yayın organı olan Yeniçağ gazetesinde yayınlanan bir haberde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına gönderme yapıldı.

TELEVİZYON SAYFASINDAN KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Gazetenin dün yayınlanan nüshasında, Televizyon sayfasında “Kemal aday olmak için her yolu deniyor” başlığı atıldı. Yönetmenliğini Ercan Kesal'ın yaptığı “Nasipse adayız” filmine ilişkin tanıtım metninin gündemdeki cumhurbaşkanlığı adaylığına gönderme yapan bir başlıkla haberleştirilmesi dikkat çekti. Tanıtım metninde “Bir numara'nın gözüne girip aday olabilmek için her yolu deneyen Kemal, adaylığının açıklanacağı önemli gecede beklenmedik olaylarla karşılaşacaktır” ifadelerine yer verildi.