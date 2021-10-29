İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'hain' tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum' sözlerine ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada daha önceki Tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını söyledi.

CHP'nin Irak-Suriye tezkeresine "hayır" demesinin tartışmaya açık bir konu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? Birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI

Dervişoğlu, Millet İttifakı'nda adaylık tartışmalarına da değindi. İYİ Parti Grup Başkanvekili'ne Kılıçdaroğlu'nun adaylığı soruldu. Dervişoğlu, "Bizim içimizde en az konuşulan şey adayın kim olacağı?" yanıtını verdi.

Kaynak: Medya Radar

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