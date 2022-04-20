İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı

CHP'nin HDP ile ittifakını gerekçe gösterip Meral Akşener'e yönelik ithamlarda bulunarak İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı. Ok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davet etmesiyle kürsüde konuşma yaptı.

İYİ Parti'den istifa eden Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün bir müjdemiz daha var. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz." diyerek İsmail Ok'un AK Parti'ye katılım rozetini taktı.

Konuşmasında Türkiye'nin kurulan oyunları bozduğunu, dostlarına güven veren bir ülke olduğunu belirten Ok, "İşte bunun için Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den istifa ederken Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in “HDP, PKK'nın uzantısıdır” sözlerini hatırlatmış, “CHP – HDP işbirliği ne olacak” sorusuna Akşener'in kayıtsız kaldığını ileri sürmüştü.

Ekrem İmamoğlu'nun HDP ziyaretini eleştiren Ok, "Partimiz yetkili kurulları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olmasından benim de gurur duyduğum CHP ile seçim iş birliği kararı aldı. İptal edilen İstanbul seçimlerinden sonra üç hafta Sayın İmamoğlu'na destek vermek için İstanbul'a gittim. Sayın İmamoğlu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi hemen HDP'li belediyeleri ve yine ilk yurt dışı gezisinde de PKK'lı Ahmet Kaya'nın mezarını ziyaret etmiştir. Dahası, başkan eşleri ve ihanet sürecinin akil adamlarından Kadir İnanır ile birlikte PKK sevicisi Demirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu seyretmeye gitmişlerdir. Bütün bunlar artık ortağımız CHP'nin HDP ile adı konulmamış bir ortaklık yaptığının meydana dökülmesidir." dedi.

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