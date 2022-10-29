İYİ Parti'den Gezi tutuklularına ziyaret: ''Bu hukuksuzluğa son vereceğiz''

İYİ Partili Bahadır Erdem, Gezi olayları sonrası açılan dava sonucu tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret etti.

İYİP Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Gezi Davası tutukluları Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan Erdem, "Bugün gezi davası tutuklusu sayın Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyarete geldik ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in selamlarını iyi niyetlerini ve desteğini kendilerine ilettik" dedi.

"Sayın Genel Başkanımız zaten grup konuşmasında gezi davası için en kuvvetli desteği veren siyasi parti lideriydi. Mücella Hanım da, Çiğdem Hanım da, Mine Hanım da bize moral verdiler. Herkese selamları var" diyen Erdem şöyle devam etti:

"Gezi AK Parti iktidarının çok korktuğu; milletin birleşmesinden ve yeşile karşı bir arada durmasından, hayata karşı, hayat değerlerine karışılmasına, hayat yaşam tarzlarına karışılmasına karşı bir arada durmasından ve birlikteliğinden AK parti çok korktu. Ve bu korkunun sonucunda da gezi davası tutuklularını hapse attı. Bu siyasi davayı milletin gözünü korkutmak için kullanıyor. Ancak bunların hiçbirisi milletin gözünü korkutamaz. Haksızlığa hukuksuzluğa dur demesini engellemez. Bu siyasi bir davadır. Seçimlerde kazandıktan sonra bütün bu hukuksuzluklara bir son vereceğiz." .