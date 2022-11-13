İYİ Parti’den flaş açıklama! ''Kılıçdaroğlu kazanamaz diye endişemiz var''

İYİ Partili Ağıralioğlu, İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda 'endişe' olduğunu ifade etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, TV100'de katıldığı canlı yayın programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı konusunda açıklamada bulundu.

Ağıralioğlu, "Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz endişesi mi duyuyorsunuz?" sorusuna "Endişemiz var, evet. Bu endişemiz var. İstanbul'da diyelim ki Ekrem İmamoğlu adayken Canan Kaftancıoğlu'yla beraber Kaftancıoğlu da teşkilat başarısı gösterdi, Buğra başkanla iyi bir süreç yönettiler ama Canan Kaftancıoğlu aday olsaydı kazanamazdı.” yanıtını verdi.

‘İSİMLERE TAKILMIYORUZ

CHP'nin A takımından çok kıymetli siyasetçiler olduğunu belirten Ağıralioğlu, “Onlarla Ankara alınabilir miydinin cevabında bu. Mansur Yavaş ile alınabildi. İsimlere takılmıyoruz. Prensipte şurada durmaya çalışıyoruz. Kazanabilecek aday vurgumuzun merkezinde 'Bu kadar vaadettiklerinin uzağına düşmüş partiye karşı oranın da güvenini kazanacak bir siyasi kriter belirlemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Kazanabilir de Sayın Kılıçdaroğlu ama klasik AKP-MHP seçmeni gönülsüzdür oy vermede. Makul söylemeliyim. Bizim klasik sağ muhafazakar, refleks olarak camide namaza girince safın soluna durmuyor ki oranın sevabı azdır diye. Bu çok matah makbul bir şey olmayabilir. Ama bu refleksi görmezden gelemeyiz."