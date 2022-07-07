İyi Parti'den ''cumhurbaşkanı adayı'' açıklaması

İyi Parti'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, altılı masanın cumhurbaşkanı adaylarını ne zaman açıklayacaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sözcü yazarı Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtlayan Koray Aydın, ekonomiyi ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. "Bütün bu ekonomik hedefler, atmasyon tahminler, hesapsız öngörüler yeniden yerle bir oldu" diyen Aydın, şunları kaydetti:

"Ekonomiye ilişkin tahminlerde her ay sapma olur mu, dünyada böyle bir ülke var mı? Bu iktidarın, unutmayalım 2022 bütçesine koyduğu enflasyon hedefi yüzde 9.8, enflasyon Haziran ayı itibarıyla yüzde 78'i aştı, böyle yanılma, hedeften bu kadar sapma, böyle bir öngörüsüzlük ekonominin literatüründe yok. Bütün bu açıklamalar ve iflas etmiş politikalar iktidarın ne denli basiretsiz ve beceriksiz olduğunun delilidir, onun için “Bu iktidar gitmelidir” diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devleti böylesine kötü bir yönetimi hak etmediği için diyoruz. Bu enflasyon rakamlarıyla Türkiye'nin geleceğini çok sıkıntılı günler bekliyor."

"ALTILI MASA, SANDIKLARI SONUNA KADAR KORUYACAK BİR DÜZEN İNŞA EDİLİYOR"

"Çok ilgili olmayan vatandaşlarımız karıştırabiliyor; 6'lı Masa Millet İttifakı demek değildir, Millet İttifakı 2018 genel seçimlerinde kurulmuş bir ittifaktır, ancak yerel seçimlere dönük bir ittifak olmadığı için CHP ve İYİ Parti ülke safında bir seçim işbirliğine gitti ve bu ittifakı devam ettirdi. Ama 2018'de Millet İttifakı'nda yer alan partilerden Saadet Partisi İle Demokrat Parti 2019 yerel seçimlerinde doğal olarak kendi adaylarını çıkardılar. Gelinen noktada 6'lı masayı oluşturan partilerin Millet İttifakı'na katılmaları, ittifakı genişletmeleri kendi kararlarıdır, böyle bir karar alırlarsa elbette bundan bir memnuniyet duyarız" açıklaması yapan Aydın, şunları kaydetti:

"Seçim Güvenliği Komisyonu kuruldu, çalışmaları sürüyor, seçim güvenliği konusunda da partiler arasında tam bir mutabakat var. Halkımız seçim ve sandık güvenliğinden endişe etmesin, her bir oya sahip çıkacağımız bir düzen çalışması yapılıyor, sandıkları sonuna kadar koruyacak bir düzen inşa ediliyor ve seçimden sonra hızlı bir şekilde sistemin değiştirilmesinin çalışmaları sürdürülüyor, yasal ve anayasal alt yapısı hazırlanıyor. Nihayetinde de cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler."

CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

"Cumhurbaşkanı adayımızı erken açıklamayacağız, erken açıklamayacağız ama geç de kalmayacağız, tam zamanında açıklayacağız" diyen Aydın, "Sayın Erdoğan ve Cumhur İttifakı her şeyi bunun üzerine inşa etmiş vaziyetteler, çok merak ediyorlarsa erken seçim kararını alsınlar" dedi.

“TEK BİR YERDE OLUNCA PARA SAÇAN BİR İKTİDARLA YARIŞA GİRMENİN MANASI YOKTUR”

Koray Aydın, tartışma konusu olan Dodurga'daki seçimlerde neden aday çıkarmadıklarını ise şöyle açıkladı:

“Çocukluğundan beri siyasetin içinde olan ve 5 dönem Meclis'te bulunan biri olarak söylüyorum, statü olarak belde statüsüyle belediye olan, 1000-1400 seçmenli olan yerlere devlet gider çöker, valisini kaymakamını oraya iletir, vaatleriyle o insanlardan oy ister, insanlar da ‘bu kadar vaat varken oyumu vereyim de ben de yararlanayım' der. İlçeler için daha zordur, küçük bir yerde vaat yapıp insanların karşılık beklemesi ayrı şeydir, il veya ilçeden vaatle oy alabilmek başkadır. Seçim sadece burada yapıldı, tek bir yerde olunca para saçan bir iktidarla yarışa girmenin manası yoktur. Tayyip Erdoğan sadece Dodurga'da kazandı diye mutlu oluyorsa vay haline.” .