İYİ Parti’den CHP’ye ‘Kılıçdaroğlu’ yanıtı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, üst düzey CHP’li isimlerden gelen “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu’dur” açıklamalarına 'Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor' yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, üst düzey CHP'li isimlerden gelen “Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur” açıklamalarına "Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, dün bir dizi ziyaret ve açılış için Denizli'ye geldi. İlk olarak partisinin il binasını ziyaret etti.

Daha sonra burada basın toplantısı düzenleyen Aydın, İYİ Parti olarak teşkilatlanma alanında önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti. Seçim için hazır beklediklerini ifade eden Aydın, "İYİ Parti olarak seferberlik halindeyiz. Askeriyede bir seferberlik tabiri vardır. 'Herkes postalları ile yatsın' şeklinde. Ona benzeyeceğiz. Adeta postallarımızla yatacağız. Sabah, akşam, gündüz gece demeden vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Bacası tüten her yerde İYİ Parti teşkilatlanması ortaya çıkıyor. Bunda büyük bir emek ve mücadele var. Odalarda dedi kodu yaparak değil, alanlarda verilmiş bir mücadele var" dedi.

“BİZİM GÖNLÜMÜZDEN DE AKŞENER GEÇİYOR'

CHP'li isimlerden gelen “Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur”çıkışını değerlendiren Aydın, " Her partide bulunan insanların gönlünden biri geçiyor. Bu doğal bir şey. Bizim gönlümüzden de Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olması geçiyor. Sadece şunu söyleyebiliriz; onun gününe çok var. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Bu konularda çok kolay anlaşılır. Bütün partilerle ilgili söylüyorum, arada bir sürtüşme çıkmaz. Bu zamanı geldiğinde halledilecek bir konudur. Sahada çalışanın hakkını Allah bir gün verir. Türkiye'yi kaosa düşürecek bir adımı İYİ Parti olarak atmayacağımızı genel başkanımız Akşener bütün programlarında söylüyor" yanıtını verdi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti İl Başkanı Raziye Akışık ve beraberindekiler, toplantının sona ermesinin ardından ilçe binası açılışını yapmak üzere Serinhisar ilçesine geçti.

NE OLMUŞTU?

CHP'de Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik tartışmalar devam ederken ilk defa Genel Başkan Kemal Kılıçdaoğlu'nun kurmayından net bir mesaj verilmişti.

Partisinin Çankaya ilçe binası açılışında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, 'Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum' demişti.

Aynı açılışta konuşan CHP'li Yenimahelle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına vurgu yapmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.