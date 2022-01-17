İYİ Parti'de üst düzey isim “Parti Meral Akşener Fun Club’a döndü” diyerek istifa etti

İYİ Parti’nin kurucularından Vedat Yenerer sosyal medyadan yaptığı açıklamada İYİ Parti ile hiçbir bağı kalmadığını duyurdu.

Vedat Yenerer İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevinin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, kendisine hala bu durumun tebliğ edilmediğini öğrendiğini bildirdi. Facebook hesabından kamuoyuna yaptığı açıklamada Vedat Yenerer şu ifadeleri kullandı:

“Kurucusu olduğum İYİ Parti'de TBMM Grup danışmanlığı görevimin resmi olarak 21 Aralık 2021 tarihinde sonlandırılmasına karşın, bana hala tebliğ edilmediğini tesadüfen öğrenmiş bulunmaktayım. Nezaketen de olsa dostluğumun olduğunu düşündüğüm yöneticilerin ya da sekreterlerin hiçbiri hala aramış değildir.

Türk Dünyası'ndan Sorumlu Danışmanlığın da yaptığım Sayın Meral Akşener'den etik olmayan bir şekilde bu görevden de alma nedenini açıklamasını bekliyorum. Yapılacak açıklamaya mutlaka bir cevap hakkım olacaktır.”

“BU DURUMA ŞAŞIRMADIM”

Bu duruma şaşırmadığını vurgulayan Yenerer sözlerine şöyle devam etti: “Bekliyordum. Benim özellikle vatanı, milleti yakından ilgilendiren ve toplumdan saklanan konulardaki çalışmalarım yazılarım, söylemlerim, medyadaki açıklamalarım ve televizyon programlarımın genel merkezdeki bazı isimleri rahatsız ettiğinin farkındayım.”

“BENİM İÇİN İYİ PARTİ KOCAMAN BİR HAYAL KIRIKLIĞI”

“Parti kurucusu ve çok emeği geçmiş, oy getirmiş, tanınmış vatanseverler, sistemli olarak dışlandıklarını ve kullanıldıklarını görerek teker teker İYİ partiden ayrıldılar. Bu haksızlığı ve emek hırsızlığını gören biri olarak, savaşçı kişiliğim nedeniyle çok direndim, tabiri caiz ise kelle koltukta İyi parti için mücadele ettim. Sonunda beklediğim gibi sıra bana geldi.

Benim için İYİ Parti kocaman bir hayal kırıklığı olmuştur. “

“İYİ PARTİ MERAL AKŞENER FUN CLUB'A DÖNDÜ”

Zaman içimde üstün eğitim ve liyakat sahibi Türk milliyetçilerinin parti içinde bir önem teşkil etmediğini gördüğünü iddia eden Yenerer “Maalesef ki bunların yerine asla benim dava arkadaşım olamayacak bana göre basiretsiz, liyakatsız ve vasıfsız biatçılar getirildi. Atatürk düşmanlarının, etnik bölücülerin “Apo'ya ev hapsi olsun” ya da “Ege'de Yunan işgali yoktur, hepsi Yunan adası” diyen tescilli işbirlikçilerin, tekrar tekrar üst düzey görevlere getirildiğini içim acıyarak gördüm ve yaşadım. Bana göre il il dolaşıp, mücadele ederek kurduğumuz partimiz zaman içinde Meral Akşener Fun Club'a dönmüş durumdadır.” ifadelerini kullandı.

“İYİ PARTİ İLE HİÇBİR BAĞIM KALMAMIŞTIR”

Art arda görevlerime son verilmesi ve parti tarafından bunun tebliğ edilmemiş olması normal olmadığını dile getiren Yenerer “Bu açık bir tavırdır. Varsın olsun, ben doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğim. “Kirli” siyaset yapanların olduğu bir ortamda temiz kaldığım için kendimle gurur duyuyorum.

“Şu andan itibaren İYİ Parti ile hiçbir bağım kalmamıştır. Bana söyleyecek sözü olanlar sosyal medya sayfalarından yazmasın. Kendilerini ekranlara davet ediyorum. Kim haklı kim haksız millet karar versin.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.