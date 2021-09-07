İyi Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı: 'Son dönemde sürekli tekil konuşuyor'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'son dönemde sürekli tekil konuştuğunu' belirtti. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine değinen Paçacı, 'Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?' ifadesini kullandı.

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Tekil dağınıklık' başlığıyla yayımlanan yazısında Millet İttifakı bileşenleri arasındaki bütünlüğün dağıldığı, meselenin adaylık tartışması üzerinde dağınıklığa dönüştüğü görüşünü dile getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle ilgili vaatlerine değinen Sarıkaya, "Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış. Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş" diye yazdı.

Sarıkaya, dün görüştüğü İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın da "Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor" dediğini aktardı. Buna göre Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?

Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.