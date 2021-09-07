DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Tanju Özcan: Türkiye'de cami yapan tek belediye başkanı benim
DSİ kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? DSİ işçi alımı kurası nasıl sorgulanır?
2021 DSİ işçi alımı noter kura sonuçları | DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?
Konyaspor, Ahmed Hassan'ı kiralamak için girişimlere başladı!
Gine'deki darbenin arkasındaki isim Yarbay Doumbouya'nın ilginç özelliği
KYK yurdundan internet var mı? KYK yurdunda odalar kaç kişilik?
Küresel adaletsizliğin yeni göstergesi
Bakan Koca kötü haberi duyurdu: 'Mu' varyantı Türkiye'de
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Milli aşı TURKOVAC ne zaman çıkacak?
İyi Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı: 'Son dönemde sürekli tekil konuşuyor'
KYK yurdunda yemek veriliyor mu? KYK yurdunda kaç öğün yemek veriliyor? KYK yurtlarında yemek fişi ne kadar?
Altın ve dolarda son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'OVP' paylaşımı
Bolsonaro, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı
Erdoğan ile SP’li Asiltürk arasında anlaşma sağlandığı iddia edildi

TIMETURK / POLİTİKA / İyi Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı: 'Son dönemde sürekli tekil konuşuyor'

İyi Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı: 'Son dönemde sürekli tekil konuşuyor'

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'son dönemde sürekli tekil konuştuğunu' belirtti. Kılıçdaroğlu'nun vaatlerine değinen Paçacı, 'Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?' ifadesini kullandı.

1 Saat Önce
2021-09-07 11:02:59
İyi Parti’de Kılıçdaroğlu rahatsızlığı: 'Son dönemde sürekli tekil konuşuyor'

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Tekil dağınıklık' başlığıyla yayımlanan yazısında Millet İttifakı bileşenleri arasındaki bütünlüğün dağıldığı, meselenin adaylık tartışması üzerinde dağınıklığa dönüştüğü görüşünü dile getirdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğrencilerle ilgili vaatlerine değinen Sarıkaya, "Anlaşılan o ki bu politik dil ortaklar arasında alınmaya yol açmaya başlamış. Aktarıldığına göre partilerin kurmay kadroları bu söylemden duydukları rahatsızlığı birbirlerine de iletmiş" diye yazdı.

Sarıkaya, dün görüştüğü İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın da "Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) son dönem sürekli tekil konuşuyor" dediğini aktardı. Buna göre Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu?

Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş