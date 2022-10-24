İyi Parti’de kadroya takviye, küskünlere formül!

Transferlerin devam etmesi beklenen İyi Parti’de olası küskünlüklere karşı da formül aranıyor. Kongre sürecinde teşkilat ve genel merkez yönetiminde yaşanabilecek değişimin tasfiye değil seçim sonrası kadrolara hazırlık olacağı tezi işleniyor.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Kongre için düğmeye basan İYİ Parti'de bir süredir yaşanan hareketlilik sürüyor. Hafta içinde merkez sağ kökenli Bahattin Şeker'i transfer eden İYİ Parti'de katılımların devam edeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde önce merkez sağ kökenli Bahattin Şeker'i, ardından da AK Parti'den Ahmet Eşref Fakıbaba'yı transfer eden İYİ Parti'de katılımların MHP'li Oktay Vural'la devam etmesi bekleniyor.

KÜSKÜNLER İÇİN YENİ FORMÜL

Kongre için takvimi işleten İYİ Parti'de olası küskünlüklere karşı formül aranıyor. Kongre sürecinde teşkilat ve genel merkez yönetiminde yaşanabilecek değişimin tasfiye değil seçim sonrası kadrolara hazırlık olacağı tezi işleniyor. Yeni Şafak'ın haberine göre; böylelikle çizik yiyecek isimlerin seçim sonrası beklenti nedeniyle küsmeden aktif olarak çalışmalarda rol üstlenmesi bekleniyor.

Kongre sürecinde teşkilat ve genel merkez yönetiminde yaşanabilecek değişimin tasfiye değil seçim sonrası kadrolara hazırlık olacağı belirtiliyor. Böylelikle başkanlık divanı dışında kalacak isimlerin küsmeyerek ve daha fazla çalışması sağlanacak. Divan ve vekil listesi dışında bırakılacak isimlerin seçim kazanılırsa bakan, bürokrat, rektör gibi görevlerde değerlendirileceği ifade ediliyor.

BİRÇOK BAŞKAN VEKİLLİĞE

Kongre kararından sonra çalışmalarına hız verecek İYİ Parti'de il teşkilatlarında önemli değişiklilerin yapılacağı kulislere yansıyor.