İyi Parti’de hedefte Koray Aydın mı var?

İyi Parti’de olağan kongre için geri sayım sürerken kongrede Koray Aydın’ın üstünün çizileceği iddiası ortaya atıldı. Kulislerde, bu kurultayla Aydın’ın ekibinin pasifize edileceği değerlendiriliyor.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Mart ayında yapılan yönetim değişikliğiyle teşkilat başkanlığı görevi Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan alınarak direkt Genel Başkan Meral Akşener'e bağlanmıştı. Kulislerde, bu kurultayla Aydın'ın ekibinin pasifize edileceği değerlendiriliyor.

AYDIN PASİFİZE Mİ EDİLECEK?

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre; İYİ Parti'de alınan kurultay kararı kulisleri hareketlendirdi. Partide, hafta başından itibaren mahalle ve ilçe kongreleri ile büyük kurultayın startı verilecek. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından il kongreleri başlayacak ve İYİ Parti, 2023 seçimlerinden önce 3'üncü büyük kurultayını yapacak. Mart ayında yapılan yönetim değişikliğiyle teşkilat başkanlığı görevi Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'dan alınarak direkt Genel Başkan Meral Akşener'e bağlanmıştı. Kulislerde, bu kurultayla Aydın'ın ekibinin pasifize edileceği değerlendiriliyor.

İYİ PARTİ'DE KORAY AYDINCILAR

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, gazetede geçtiğimiz günlerde yayımlanan yazısında İyi Parti içinde “Koraycılar” olduğunu yazmıştı. Övür,“CHP'deki 'Ekremciler' gibi parti içinde artık "Koraycılar" diye bir grup ciddi ciddi harekete geçmiş, pusuda bekliyor” iddiasında bulunmuştu.

Koray Aydın, daha önce de CHP ile ittifak yapılmasına karşı çıkmasına yönelik açıklamalarıyla hatırlanıyor. Aydın'ın ayrıca parti içindeki HDP karşıtı şahin kanadı temsil ettiği değerlendiriliyor.