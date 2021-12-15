DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İşçi ve işveren sendikaları anlaştı, SGK primi 5 puan düşüyor
15 Aralık deprem mi oldu? Depremin şiddeti kaç? Depremin büyüklüğü kaç? Deprem nerede oldu?
Veriler açıklandı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları
THY ödüle doymuyor
Araç fiyatlarındaki artışı etkileyen 51 kişiye gözaltı kararı
3600 ek gösterge öğretmen maaşı artar mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı zammı ne kadar olur?
Altında hareketlilik sürüyor
İYİ Parti'de 10 başkan görevden alındı
Elon Musk'tan ilginç açıklama: Putin benden daha zengin
3600 ek gösterge maaşı artırır mı? 3600 ek gösterge öğretmen maaşı ne kadar artar?
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: 'Ahlaksız, namussuz, vicdansız'
Cezayir'den Tunus'a 300 milyon dolarlık kredi
Malta esrarı yasallaştıran ilk AB ülkesi oldu
Piyasalar, Fed Başkanı'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararına odaklandı
Hong Kong Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın: Onlarca kişi içerde mahsur kaldı

TIMETURK / POLİTİKA / İYİ Parti'de 10 başkan görevden alındı

İYİ Parti'de 10 başkan görevden alındı

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberindeki 9 ilçe başkanı, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

43 Dakika Önce
2021-12-15 10:19:06
İYİ Parti'de 10 başkan görevden alındı

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, İl, merkez ilçe ve 9 ilçe başkanının yönetimleriyle beraber görevden alındığını belirten Mevlüt Or, "Görevden alındığımız doğrudur. Ben de görevden alındığımızı basından öğrendim. Şu ana kadar bana herhangi bir açıklama gelmedi. İl, merkez ilçe ve 9 ilçe yönetimi görevden alındı. Elazığ İYİ Parti teşkilatı feshedildi. Görevden neden alındığımıza ilişkin bana gelen bir bilgi yok. Ama usulsüz üye kaydının yapıldığına dair üyelerin şikayetleri gerekçe gösteriliyor. Bu alınmaların yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgisi yok sadece usulsüz üye kaydı gündeme alındığı gösteriliyor. Ancak üye kayıtlarının yapımı il başkanının görevi değildir" ifadelerini kullandı.

Or, şöyle devam etti:

Çünkü üye kayıt sistemlerinde şifre ilçe başkanlarında. Tüzük gereği il başkanı üye kaydı yapamıyor. Ben nereden bilebilirim kimi üye yapmış? Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Koray Aydın'ı aradım ama cevap alamadım. Sahada yaptığımız çalışmaları görüyordunuz ama parti güçlendikçe birileri altımızı oymak istedi. Partime karşı bir kırgınlığım yoktur aldıkları karara saygı duyuyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or'un görevden alınmasının ardından yeni il başkanı belli oldu. İyi Parti Elazığ İl Başkanı, eski MHP Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş