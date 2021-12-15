İYİ Parti'de 10 başkan görevden alındı

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or ve beraberindeki 9 ilçe başkanı, Genel Merkez tarafından görevden alındı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, İl, merkez ilçe ve 9 ilçe başkanının yönetimleriyle beraber görevden alındığını belirten Mevlüt Or, "Görevden alındığımız doğrudur. Ben de görevden alındığımızı basından öğrendim. Şu ana kadar bana herhangi bir açıklama gelmedi. İl, merkez ilçe ve 9 ilçe yönetimi görevden alındı. Elazığ İYİ Parti teşkilatı feshedildi. Görevden neden alındığımıza ilişkin bana gelen bir bilgi yok. Ama usulsüz üye kaydının yapıldığına dair üyelerin şikayetleri gerekçe gösteriliyor. Bu alınmaların yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgisi yok sadece usulsüz üye kaydı gündeme alındığı gösteriliyor. Ancak üye kayıtlarının yapımı il başkanının görevi değildir" ifadelerini kullandı.

Or, şöyle devam etti:

Çünkü üye kayıt sistemlerinde şifre ilçe başkanlarında. Tüzük gereği il başkanı üye kaydı yapamıyor. Ben nereden bilebilirim kimi üye yapmış? Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcımız Koray Aydın'ı aradım ama cevap alamadım. Sahada yaptığımız çalışmaları görüyordunuz ama parti güçlendikçe birileri altımızı oymak istedi. Partime karşı bir kırgınlığım yoktur aldıkları karara saygı duyuyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.

İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or'un görevden alınmasının ardından yeni il başkanı belli oldu. İyi Parti Elazığ İl Başkanı, eski MHP Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.