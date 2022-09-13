İYİ Parti altılı masadan kalkmak istiyor mu? Akşener açıkladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı programda '6'lı masada kriz var mı?' sorusunu yanıtladı, cumhurbaşkanı adayına dair açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

6'LI MASADA ÇATLAK VAR MI?

"6'lı masada çatlak var mı?" sorusuna "hayır" yanıtını veren Akşener, İYİ Parti'nin masadan kalkmak gibi bir düşüncesinin olmadığını aktardı.

Cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bu 6 liderin seçeceğini söylemesi sonrası bunu olumlu bulduk. Karar masadan çıkacak. Adayı 6'lı masa belirleyecek. Biz cumhur ittifakı değiliz. Orası bir ortak akıl platformu. Seçime tek adayla gidilmenin hem cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de parlamenter sisteme geçiş açısından önemli buluyorum" dedi.

TUNÇ SOYER'İN TARTIŞILAN SÖZLERİ

Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, 9 Eylül programında sarf ettiği sözler için, "Atatürk'ün sözlerini hüküm cümlesi olarak kurduğu için bu dönemde bizim yarattığımız atmosferi bozuyor. Bunlardan kaçınılması gerektiğini düşünüyorum. Daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi. .