DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türk sanatçının eserleri Selanik’te sanatseverlerle buluşuyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 2022 yılı ilk taksit ödemesi için son 5 gün
Lavrov'dan Stoltenberg'e: Gerçekle bağını kaybetti
İsrail askerleri arasında ikinci 'dost ateşi' vakası
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili açıklama
Nazarbayev’in 'ömür boyu başkanlık' yetkileri kaldırıldı
Yalnız Kurt nerede çekiliyor? Yalnız Kurt dizisi konusu ne? Yalnız Kurt seti nerede?
Karadeniz'de ''üç gemi'' ile gaz çalışması için geri sayım!
'İttifakta çatlak mı var?' sorusuna İYİ Parti'li Erhan Usta'dan ilginç cevap
Ahmet Bolat kim? Ahmet Bolat THY Yönetim Kurulu Başkanı mı olacak?
Bozdağ'dan Fazıl Say'a tepki: CHP borazanlığı ile gündem oluyor
HES kodu uygulamasında değişiklik
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı
Yanardağ patlamasının yaşandığı Tonga'da şiddetli deprem
Trendyol kuryelerinin 'zam' sevinci: “Biz direndik, biz kazandık”

TIMETURK / POLİTİKA / 'İttifakta çatlak mı var?' sorusuna İYİ Parti'li Erhan Usta'dan ilginç cevap

'İttifakta çatlak mı var?' sorusuna İYİ Parti'li Erhan Usta'dan ilginç cevap

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in ittifak ile ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak 'Bir açıklama yaptım, ondan sonra ihraç oldum. O zaman Cumhur İttifakı'na mecbur değiliz demiştim. Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı' açıklamasını yaptı.

1 Saat Önce
2022-01-27 11:51:10
'İttifakta çatlak mı var?' sorusuna İYİ Parti'li Erhan Usta'dan ilginç cevap

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de yaptığı basın toplantısında gazetecilerin, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in ittifak ile ilgili açıklamalarına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. Usta, "Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı" dedi.

"TÜRKİYE BUNDAN SONRA ELEKTRİK VE DOĞALGAZ KESİNTİLERİ YAŞAYACAK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Usta, doğalgaz ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in doğalgaz ile ilgili söylediklerini hatırlattı. Usta, doğalgaz depolama tesislerinin yüzde 45 dolu olduğunu söyleyerek, İran'ın doğalgaz kısıntısı yapacağını açıkladığı zaman depolama tesislerinde yüzde 33 civarında doluluk olduğunu ifade etti. Usta, Türkiye'nin bundan sonra elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşanacağına dikkat çekti.

İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Usta İmamoğlu'na ve Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ile ilgili açıklamasına ilişkin sorulara, Türkiye'nin enerji krizine yönelik konuşulmasının doğru olacağını söyleyerek cevaplamadı.

AHÇET ÇELİK'İN AÇIKLAMASIYLA İLGİLİ SORUYA YANIT

Usta, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'in ittifak ile ilgili açıklamalarına, “İttifaklarla ilgili olarak MHP Grup Başkanvekili görevinden alınmıştım. Bir açıklama yaptım, ondan sonra ihraç oldum. O zaman Cumhur İttifakı'na mecbur değiliz demiştim. Bunları genel başkanlar konuşsun, benim ağzım yandı” dedi.

AHMET ÇELİK NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti kurucularından İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'nin İYİ Parti'ye saygı duymak zorunda olduğunu ifade ederek CHP ile ittifak kurmak zorunda olmadıklarını ifade etmişti. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş