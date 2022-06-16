İşte Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adayı listesi!

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, bugün kaleme aldığı yazısında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adayı listesi yaptığını aktardı.

Korkusuz gazetesi yazarı Ahmet Takan, "Babacan, listeyi hazırladı…" başlıklı bugünkü yazısında DEVA Partisi'nden çarpıcı kulis bilgileri aktardı. Takan, 3 Temmuz'da İYİ Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan liderler zirvesini de köşesinde değerlendirirken söz konusu toplantıyı kritik hale getirecek maddeleri şöyle sıraladı:

– İYİ Parti ve lideri Meral Akşener, altılı masada ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde kilit durumda.

– CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi için üzerindeki baskılar her geçen gün daha da artıyor.

– Altılı masanın ortak Cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi konusunda geç kalınmaması yönündeki görüşler iyice ağırlık kazanıyor.

BABACAN SÜRPRİZ YAPMAYA HAZIRLANIYOR

Takan, “Ortak aday olmazsa ben aday olacağım” diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 3 Temmuz'da diğer liderlere sürpriz yapmaya hazırlanıyor." ifadelerini kullandı. Babacan'a çok yakın bir genel başkan yardımcısı ile konuştuğunu aktaran Takan, şu ifadeleri kullandı:

Ali Babacan'a çok yakın bir genel başkan yardımcısı ile konuştum, ağzından şu cümle döküldü; “Ali Babacan, 3 Temmuz'da ortak Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için masada nabız tutacak”.

DEVA Partisi'nin üst düzey kurmayı, Ali Babacan'ın toplantıya, ortak Cumhurbaşkanı adaylığı için liste hazırladığını anlattı. “Kim bu isimler” diye sorduğumda ise şu yanıtı aldım;

“Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İlhan Kesici, Haşim Kılıç”

Bugünden görünen o ki; 3 Temmuz'da gerçekleşecek altılı masa toplantısında hararet çok yüksek olacak. O gün, Ankara'da termometreler patlayabilir!..