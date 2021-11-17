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TIMETURK / POLİTİKA / İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı oldu

İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı oldu

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı. Naci Bostancı'dan boşalan başkanlığa, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

1 Saat Önce
2021-11-17 13:13:21
İsmet Yılmaz AK Parti Grup Başkanı oldu

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanı seçildi.

AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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