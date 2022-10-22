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İnce ve Özdağ ittifak mı kuruyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifak için görüşmelerde bulunduğu partiyi açıkladı.

3 Saat Önce
2022-10-22 08:19:28
İnce ve Özdağ ittifak mı kuruyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tv100'deki 'Yüzler Kulübü' programında açıklamalarda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ittifakı konuştuklarını dile getiren Muharrem İnce, "Vatan Partisi'yle konuşuyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır konuşmuyorum. Onların iktidarla konuştuklarını düşünüyorum" yanıtını verdi.

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