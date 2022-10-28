İnce'den kimyasal silah iddialarına sert tepki: Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar bize!

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce TSK’nın kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara sert bir dille yanıt verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Burada açıklama yapan İnce, kimyasal silah iddialarının sorulması üzerine, “Saçmalık, bu tam PKK'ya, terör örgütlerine hizmet etmektir. Böyle bir şey yok. Bizin envanterimizde kimyasal silah yok" yanıtını verdi.

TTB Başkanı Fincancı'yı işaret ederek, bu iddiayı savunanların terör destekçisi olduğunu vurgulayan İnce, “Silahlı Kuvvetlerin, askerimizin moralini bozacak, onları dünyaya şikayet edecek bu tür saçmalıkları, ahlaksızlıkları solculuk olarak anlatan aptallar vardır. Solcu adam ahlaklı olur, dürüst, ülkesine bağlı olur. Aptallığı solculuk olarak yutturamazlar bize” ifadelerini kullandı.

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