İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.
2022-09-10 07:38:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.
Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."
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