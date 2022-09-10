İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

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