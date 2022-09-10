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İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında oluşan aksama nedeniyle İstanbullulardan özür diledi.

44 Dakika Önce
2022-09-10 07:38:07
İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin paylaşım yaptı.

Yaptığı paylaşımda İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İstanbul'da hepimizi üzen bir kaza yaşadık. Yaralı vatandaşlarımızı hastanede ziyaret ettim. Hepsi iyileşene kadar bize emanet. Kaza nedeniyle oluşan aksama nedeniyle tüm hemşehrilerimden içtenlikle özür dilerim."

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