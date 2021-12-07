DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkez Bankası piyasayı 81 milyar TL fonladı
Yemek Sepeti çöktü mü? Yemek Sepetine neden girilmiyor? Yemek Sepeti neden çalışmıyor?
Gözaltına alındığı iddia edilmişti: Sedat Peker’in avukatından açıklama
Yemek Sepeti çöktü mü? Teknik arıza ne zaman giderilecek?
Okul öncesi öğretmeni ataması artacak mı? Ana sınıfı (okul öncesi) öğretmeni sayısı artacak mı?
WhatsApp'a yeni güncelleme
BAE hafta sonu tatili günlerini değiştiriyor
Pandemi Sonrası Dünya'da Bisikletli Yaşam Baştacı Oldu
Gazeteci Yalçın Yılmazer vefat etti
Yaz saati uygulaması bitecek mi? Saatler geri alınacak mı?
2022 derece derece öğretmen maaşı | 2022 öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL? (Derece ve kıdeme göre)
Bitrota vurgununda kritik gelişme: Gözaltına alındı!
ABD’de seçim anketi: Trump, Biden'ı yeniyor
2021 öğretmen Aralık ek ders ücreti ne zaman yatacak? 2021 Aralık'ta 2 ek ders mi yatacak?
İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti

TIMETURK / POLİTİKA / İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti

İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti

İBB Başkanı İmamoğlu, Davutoğlu’nu ziyaret etti.

2 Saat Önce
2021-12-07 10:39:32
İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve ailesini ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak, şu mesajı paylaştı:

"Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik."

Başlıksız-1_68

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş