İmamoğlu'ndan Davutoğlu'na ev ziyareti

İBB Başkanı İmamoğlu, Davutoğlu’nu ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve ailesini ziyaret etti.

Davutoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayarak, şu mesajı paylaştı:

"Saygıdeğer eşi Dilek İmamoğlu hanımefendiyle birlikte evimize nezaket ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Kendileriyle eşim Sare hanım ve oğlum Mehmet'le birlikte keyifli bir İstanbul sohbeti gerçekleştirdik."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.