İmamoğlu: İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart'ın 25 milyon kez kullanıldığını açıkladı.