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İmamoğlu: İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 0-4 yaş arası çocukları olan annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart'ın 25 milyon kez kullanıldığını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-11-06 16:10:45
İmamoğlu: İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı

İmamoğlu Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yapamazsınız denmişti, şimdi 224 bin anne kullanıyor. 0-4 yaş arası çocuklu annelere ücretsiz ulaşım sağlayan İBB Anne Kart 25 milyon kez kullanıldı. Bu haktan faydalanmak isteyen anneler web sayfamızdan rahatlıkla başvurabilirler" ifadesini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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