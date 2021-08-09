İletişim Başkanı Altun’dan olimpiyat şampiyonlarına tebrik
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyonluk kazanan Türk sporcular için 'Tebrikler bizim çocuklar' dedi.
2021-08-09 10:59:36
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk kazanan sporcular için İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu paylaştı.
Altun, Twitter hesabından paylaştığı videoya şu notu ekledi:
"Tokyo 2020'de kazandığımız 13 madalya ile olimpiyat tarihimizdeki en fazla madalya sayısına ulaştık. O formaya sinen yılların emeğiyle, O ay yıldız göndere çekilince, O marş okunurken dolan gözlerle, Biliriz ki bu gurur hepimizin! Tebrikler bizim çocuklar!"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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