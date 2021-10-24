''İktidar olduğumuzda asgari ücretten vergi almayacağız''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “İktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret, nesini vergiliyorsun?” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı'nca Kuşadası ilçesinde ‘Kotalar Bize Dar Hedefimiz İktidar' sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınlar için zor bir şeyin olmadığını, kadının kafasına koyduğunu bütün zorluklara rağmen yapabilecek güçte olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu:

“Her yerde rahatlıkla şunu söyleyin; iktidar olduğumuzda asgari ücret üzerinden asla ama asla vergi almayacağız. Adı zaten asgari ücret, nesini vergiliyorsun? Kadın istihdamını özendireceğiz. Kadın çalışacak. Geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda kadın işsizliği yüzde 34. Bu bir ayıptır. Üniversiteyi bitirmiş, çift diploması var, iş bulamıyor. Siyasetimizi sosyal kimlikler üzerinden yapıyoruz. Apartman görevlileri, hakimler, yargıçlar, bekçiler, işçiler... Bunlar bir sosyal kimlik. Sorunlarını çözmeye talibiz.

"SURİYELİLER GİDECEK"

İktidar olduğumuzda 2 yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi ülkelerine göndereceğiz. Yolunu, okulunu, köprüsünü, kreşini, hastanesini yapacağız. Yeni bir saldırıya muhatap olmaması lazım, bunun altyapısını oluşturacağız, sözleşmesini imzalayacağız. İş dünyasına ‘Suriye'de, fabrikalar kurun, sizden vergi almayacağız' diyeceğiz.

"HER AİLEYE ASGARİ GELİR"

Hiçbir aileyi birisine muhtaç etmeyeceğiz. Sosyal devlet dediğiniz budur. Fakirin fukaranın yanında duran devlete sosyal devlet denir. Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Asgari ücret, net ele geçen 2 bin 825 lira. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Bütün kadınlar ve anneler adına hükûmete çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getirin. İstanbul Sözleşmesi'ni iktidar olduğumuzda, ilk haftada yürürlüğe koyacağız. Kadına uzanan her elin beraber karşısında olacağız. Takım elbise giyip hakim karşısına çıktığında indirim uygulamak kabul edilemez.”

GALERİCİLER SİTESİNİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Otonomi Galericiler Sitesi'ni ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, partisinin Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Galericilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra Otonomi Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek yemek yedi. Kılıçdaroğlu'na Otonomi Yönetim Kurulu tarafından üzerinde Türk bayrağı bulunan bir çerçeve verildi. CHP Lideri, ikinci el araç fiyatları ile ilgili bilgi alıp vatandaşlarla sohbet etti, ardından Otonomi'den ayrıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.