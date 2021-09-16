DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Giresun’da partisinin il başkanlığı binasının açılışında konuştu..

“DEVA Partisi'yle birlikte; zenginlik ve insanca bir yaşam ülkemizde ete kemiğe bürünecek. Ben bu toprakların bereketine inanıyorum. Bu toprakların insanına güveniyorum. Ülkemizin üstüne çöken tüm kara bulutları hep beraber dağıtacağımıza yürekten inanıyorum.”

‘Hükûmetin sosyal yardımları bağımlılık aracı haline getirmesi yanlış'

“İktidar yoksulluğu adeta yeni yaşam tarzı olarak benimsemiş durumda, yoksulluğu yönetmenin çabasında. Neredeyse kendisine bağımlı bir seçmen kitlesi oluşturmak isteyen bir yönetim zihniyetiyle karşı karşıyayız. Hükûmetin sosyal yardımları bir bağımlılık aracı haline getirmesi son derece yanlış.”

‘İhtiyacı olan ailelere ısınma desteğini devam ettireceğiz'

“Uydurulan dedikodular var. ‘İktidar değişirse sosyal yardımlar kesilir' diyorlar. Hiç kimse kulak asmasın. Kimse vatandaşın bu hakkına göz dikemez. Sosyal yardımlar, destekler bir haktır. İktidar değişikliğinde sosyal yardımlar azalmaz. Tam tersine, vatandaşımızın hakkı fazlasıyla teslim edilir. DEVA iktidarında daha adil ve daha yaygın bir biçimde, ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Isınma desteğini arttırarak devam ettireceğiz. İhtiyacı olan ailelerin, yeni doğan bebeklerinin, bir yıl boyunca süt ve bebek maması başta olmak üzere her türlü ihtiyacına destek olacağız.”

‘Asgari ihtiyaçların karşılanması için gelir desteği sunacağız'

“Sosyal güvenlik hizmetlerinde köklü bir değişime gideceğiz. Yoksul yurttaşlarımıza aile bazlı ‘asgari gelir desteği' sağlayacağız. Bir ailenin toplam gelirine bakacağız, o ailenin geçimi için asgari ne kadara ihtiyacı varsa aradaki farkı devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yoksul vatandaşlarımız şu an 42 ayrı kapı gezmek zorunda kalıyor, o da adresi biliyorlarsa. Bunu tek çatı altında toplayacağız. Vatandaşlarımızı 42 kapı dolaşmak zorunda bırakmayacağız.”

‘Yöneten zihniyette kapasite eksik, kibir fazla'

“Türkiye'yi yöneten zihniyette ne eksik ne fazla diye muhasebe yapalım. Liyakat eksik, tevazu eksik, akıl eksik, planlama eksik, kapasite eksik. Adalet eksik, kalkınma eksik. Haksızlık etmeyelim, fazlaları da var: Torpil fazla. Yalan fazla. Kibir fazla. Ego fazla. İsraf fazla. Keyfilik fazla. Kayırmacılık fazla. Say say bitmez. Zararlı ne varsa, bu iktidarda fazla. Memleketimizi tüm bu lüzumsuz fazlalıklardan arındıracağız.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.