İkinci tur görüşmeleri başlıyor: Adaylık konuşulacak mı?

Altılı masada ikinci tur görüşmeler başlıyor. Bu görüşmelerde de altılı masanın adayının kim olacağının belirlenmesi beklenmiyor.

Altılı masa görüşmelerinin ikinci tur toplantıları CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak. İlk toplantının gündemi “geçiş sürecinin yol haritası” olacak. Aday açıklanmayacak.

Altılı masa, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu açıklamalarının gölgesinde toplanacak.

Akşener'in “Noter değiliz” sözleri “Masada kriz mi var” sorusunu gündeme taşıdı.

İkinci tur görüşmelerde talepler de masada olacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Cumhurbaşkanı olacak kişinin seçimden önce bir taahhütte bulunarak bakanları nasıl belirleyeceğini açıklaması lazım" demişti. Saadet Partisi toplantıda bu talebini de dile getirecek.

GÖRÜŞMELERDE ADAYIN BELİRLENMESİ BEKLENMİYOR

Altılı masanın ikinci turunda da adaylık konusunun konuşulması beklenmiyor.

Liderler, seçimi kazanması durumunda cumhurbaşkanının geçiş sürecinde yetkilerini nasıl devredip paylaşacağını gündeme alacak. Formüller değerlendirilecek.

Liderlerin aday belirleme takvimini değiştirmeyeceği ifade edildi. Buna göre Cumhurbaşkanı adayı; geçiş süreci, koalisyon protokolü gibi konular tamamlandıktan sonra konuşulacak. .