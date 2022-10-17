İki ittifak arasında Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi

Başlangıçta Cumhur İttifakı’na katılacağı yönünde bir profil çizen Fatih Erbakan şimdilerde “hem nalına hem mıhına” şeklinde özetlenebilecek bir siyaset izlemekte… Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin partileri ittifak yapmaya ittiği bir gerçek… Bu bağlamda Erbakan’ın da bunu gördüğünü düşünüyorum. Bu kapsamda Erbakan’ın parti içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmaması halinde Cumhur İttifakı ile el sıkışmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz.

TIMETURK | İLHAN KESEN

Haziran 2023 seçimleri için artık geri sayım başladı denebilir… Yeni yılın gelmesiyle birlikte hem ittifaklar, hem de seçime girecek partiler tam anlamıyla netleşecek. Elbette, AK Parti'nin, MHP'nin ya da CHP'nin durumunda bir farklılık yok. Ama bazı partilerin davranışı elbetteki bu partilerin kümelendikleri ittifakları da ciddi ölçüde etkileyecek.

HEM NALINA HEM MIHINA ERBAKAN!

İşte o belli ölçüde seçim sandığını etkilemeyi başaracak isimlerden biri de Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi… Erbakan, partisini kısa bir sürede kurup kısa zamanda ciddi bir teşkilatlanma başarısı gösterdi. Başlangıçta Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde bir profil çizen Fatih Erbakan şimdilerde “hem nalına hem mıhına” şeklinde özetlenebilecek bir siyaset izlemekte…

Erbakan son olarak dün, Konya'da yaptığı konuşmada 6'lı masayı hedef alarak "Bakınız şu masa başındaki 6 benzemez, bir de masanın altında gizlenmiş gizli ortak HDP. Bu 7 tane partinin bugüne kadar yaptığı toplantılardan şu ülkenin, milletin hayrına bir tane somut proje çıktı mı Allah aşkına? Şu ekonomik krizden kurtulmamız için bir kaynak paketi ortaya koyabildiler mi? Hayır. Bir somut proje ortaya koyabildiler mi? 6 aydır toplanıp toplanıp, fotoğraf çektirip dağılıyorlar. Altın günü gibi toplanıp dağılıyorlar. Daha bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyamadılar. Cumhurbaşkanı adayı ortada yok" demiş.

İTTİFAK YAPACAK MI?

Peki Fatih Erbakan kiminle ittifak yapacak?

Erbakan, yaptığı konuşmalarda sistematik bir şekilde CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nu ve Saadet Partisi'ni hedef alıyor. (Her ne kadar Millet İttifakı ile ittifak ihtimali başka sebeplerle de çok zor ise de) Millet İttifakı'na yönelik ittifak yapma kapısını kapatıyor.

Diğer taraftan Erbakan, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı 'Kılıçdaroğlu ile Erdoğan 2. tura kalırsa Erdoğan'a destek veririz' açıklaması nedeniyle partisinin teşkilatlarından ve üyelerinde tepki geldiğini söylemişti. "Biz böyle bir şey olsa bile Erdoğan'a destek olmayacağız deme noktasına geldik" diyen Erbakan, "İki tarafı da desteklememe yolu daha hayırlı olacak" ifadelerini kullanmıştı. Diğer yandan Erbakan, sık sık Cumhur İttifakı'nı da “faiz ekonomisi” gibi gerekçelerle sık sık eleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin partileri ittifak yapmaya ittiği bir gerçek… Bu bağlamda Erbakan'ın da bunu gördüğünü düşünüyorum. Bu kapsamda Erbakan'ın parti içinde ciddi bir muhalefetle karşılaşmaması halinde Cumhur İttifakı ile el sıkışmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz. .