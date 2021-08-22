Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzonlu olan Soylu, siyasi başarısı ile dikkatleri çekmekte. Vatandaşlar tarafından arama motorunda en çok araştırılan kişiler arasında Bakan Soylu yer almakta. Sizler için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kimdir, Nerelidir?Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Süleyman Soylu siyasi yaşamı işte tüm detaylar…

Süleyman Soylu Kimdir?

Süleyman Soylu kimdir, nerelidir?İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ailesi Trabzon'un Of ilçesinin Çamlı köyündendir. Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Süleyman Soylu Türk siyasetçi ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. 2015-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Soylu, 2008-2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Süleyman Soylu Eğitim Hayatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde tamamladı. Soylu, Plevne Lisesinde başlayan ve ardından Karadeniz Teknik Üniversitesinde sürdürdüğü eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı.

Süleyman Soylu Siyasi Yaşamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi kariyerine ilk olarak 1987 yılında başladı. Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisinin Gençlik Kolları'nda göreve başladı. Bakan Soylu,1987-1990 yılları arasında ise Doğru Yol Partisi İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve 1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları'nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra 1995-1999 yılları arasındaGaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı. 6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında da bulunduğu Demokrat Partinin Genel Başkanlığınıyaptı. Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimlerinde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Siyasi hayatındaki en büyük çıkışını ise; 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarak görevini sürdürmektedir.

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