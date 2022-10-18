İbrahim Kalın’dan Suriye açıklaması: Siyasi adımlar atmak gerekiyor

Suriye'deki Beşar Esed rejimiyle ilişkilerin istihbari boyutta devam ettiğini söyleyen İbrahim Kalın, siyasi ilişkilerin başlaması gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugünden yarına böyle bir planlama yok. İstihbarattaki arkadaşlarımız görüşüyorlar. Biz Suriye konusunda bir siyasi sürecin işletilmesini işletiyoruz. Rejim yapıcı bir tutum içinde olmadı. Anayasa Komisyonu çalışmalarını sabote etmek için her şeyi yaptılar. Suriye'nin meşru muhalefeti ve diğer muhalif gruplar Rejime güvenmiyor. Haklı olarak işbirliği yapmak istemiyorlar. Bir mesaj iletmek istediğimizde Rusya ve İran üzerinden iletiyoruz. Bir ilerleme de yok, gerileme de yok. Bu sürdürülebilir bir durum da değil. Siyasi adımların atılması gerekiyor.

Suriye'de operasyon rejimle ilişkileri etkilemez, belirleyici olan güvenlik kaygılarımız ve önceliklerimizdir. 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu herkes anlıyor sanırım. Güvenlik tehditi devam ettikçe, bu doktrin orada duracaktır. Suriye ile Türkiye arasında öyle güvenli bir hat oluşturuldu ki, Türkiye'ye yönelik saldırı ihtimali çok çok azaldı. Tamamen kalktı diyemem ama saldırı güçleri büyük ölçüde ellerinden alındı. Siz güvenlik hattını burada çizmezseniz kendi sınırınızı koruma şansınız olmaz."

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