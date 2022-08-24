İBB ve ABB tecrübesi ders oldu! 6’lı masa için önce parlamento sonra Cumhurbaşkanlığı

“Cumhur İttifakı, CHP’li belediyeleri İstanbul ve Ankara’da topal ördeğe çevirdi. Merkezi yönetimde de bunu yaşarsak hiçbir yere varamayız. Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunlukta milletvekili çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Cumhurbaşkanlığı kadar parlamento seçimlerine de ağırlık vermemiz gerekiyor.”

TIMETURK | İLHAN KESEN

Muhalefet partileri, geçtiğimiz pazar akşamı ilk turun son görüşmesini Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaptı. Muhalefet partileri; 6'lı masanın Şubat ayındaki ilk toplantısından bu yana pek çok noktada ilerleme katettiklerini düşündükleri gibi, bazı konularda da ilerleme katedilemediğini düşünüyorlar.

Bunun başında da Cumhurbaşkanı adayı konusu geliyor. Masanın bir tarafında “Açıklayalım da paçavraya mı çevirsinler” görüşü var, diğer tarafında ise “Bir an önce seçim çalışmalarına başlamalıyız” fikri…

6'lı masa partilerinden hukukumuzun epey eskiye dayandığı bir kaynağıma bu durumu sordum. “Sizce Cumhurbaşkanı adayı ne zaman açıklanır?”

Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, parlamento aritmetiğini sağlamaya çalışıyoruz

Oldukça dikkat çeken şu cevabı verdi:

“Sadece Cumhurbaşkanlığını istemiyoruz. Alabileceğimiz daha fazla şey olduğunu biliyoruz. Cumhur İttifakı, CHP'li belediyeleri İstanbul ve Ankara'da topal ördeğe çevirdi. Merkezi yönetimde de bunu yaşarsak hiçbir yere varamayız. Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğunlukta milletvekili çıkarmamız gerekiyor. O yüzden Cumhurbaşkanlığı kadar parlamento seçimlerine de ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun çalışmaları üzerinde yoğunlaşıldı. Şu anda Millet İttifakı olarak biz varız. Ayrıca HDP'nin oluşturacağı bir siyasi ittifak var. Bu ittifak da çok büyük bir ihtimal masanın Cumhurbaşkanı adayını destekleyecektir. Dördüncü bir ittifakın kurulması halinde o partilerin de 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını desteklemesine kesin gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla zaten Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağız, parlamento aritmetiğini sağlamaya çalışıyoruz”

Anlaşabilecekler mi?

Kaynağımın dediklerinde bazı tutarsızlıklar elbette var.

En başta HDP liderliğindeki 7'li masa ile parlamentoda anlaşabilmek mümkün olacak mı?

Aynısı dördüncü ittifak için de geçerli. Eğer Zafer Partisi ve Memleket Partisi, Meclis'te temsil edilirse nasıl bir ilişki sergilenir, onu da kestirmek zor.

Ankara'nın bir tarafında hesaplar şimdilik böyle… .