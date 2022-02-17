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İBB’nin topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu
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İBB’nin topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu

İBB'nin başlattığı kampanya ile toplanan 6 milyon 212 bin 515 TL'ye Fatih Kaymakamlığı'nın kararıyla el konuldu.

1 Saat Önce
2022-02-17 11:18:42
İBB’nin topladığı 6.2 milyonluk bağışa el konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) “Birlikte Başaracağız” adıyla başlattığı kampanyada 6.2 milyon liralık bağış toplandı.

30 Mart – 18 Haziran 2020 tarihleri arasında 6 farklı bankada toplanan yardım paralarının bulunduğu hesaplar, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla dondurulmuştu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, İstanbul Valiliği'nden izin alınmaması, karara gerekçe olarak gösterildi. İBB, hesapların dondurulması kararını yargıya taşıdı. Belediye kanununun 15. maddesine göre bağış toplamanın belediyenin yetki ve imtiyazları arasında olduğu hatırlatıldı.

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI BANKA HESABINA AKTARILDI

İBB'den yapılan açıklamada “Yargı sonucu beklenmeden Fatih Kaymakamı Kaan Peker imzasıyla İBB'ye resmi bir yazı gönderildi. Yazıda 2 yıldır bloke halde bulunan paranın İstanbul Defterdarlığı banka hesabına aktarılmasına karar verildiği belirtildi” bilgisi verildi. .

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