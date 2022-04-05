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İBB Başkanı İmamoğlu şampiyon güreşçileri ağırladı

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İBB Başkanı İmamoğlu şampiyon güreşçileri ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren İBB Spor Kulübü (İBBSK) sporcularını ağırladı.

2 Saat Önce
2022-04-05 13:51:58
İBB Başkanı İmamoğlu şampiyon güreşçileri ağırladı

Türk sporcular, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 23 Mart-3 Nisan arasında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı. Madalyaların 5'i, İBBSK sporcularından geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal, ikinci olan Yunus Emre Başar ve üçüncüler Ahmet Uyar, Burhan Akbudak ile Osman Göçen'i Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İBBSK Başkanı Fatih Keleş, Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu, Güreş Koordinatörü İbrahim Demirtürkoğlu ve antrenörleri de ziyaret sırasında şampiyon sporculara eşlik etti.

"BÜTÜN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

İmamoğlu, "En fazla madalyanın kazanılması da değerliydi. Hem sporcularımızı hem kıymetli hocalarımızı hem başkanımızı tebrik ediyoruz. Tabii bütün güreşçilerimizi de tebrik ediyoruz, sadece belediyemizin, kulübün değil. Diğer arkadaşlarınıza da selamlarımızı iletmenizi isteriz elbette. İnşallah nice başarılara diye dilekte bulunayım" dedi.

"BÜTÜN BRANŞLARI GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

"Bu şehrin olimpiyat kazanması için önce bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım. Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Ama güreşte de İBB olarak iyi bir altyapı olduğunu, daha da güçlendirerek bütün Türkiye'yi ispat etmemiz gerekir. Zaten güzel bir geçmişi var, ama onu daha da ileriye taşımak, daha da güçlü hale getirmek lazım diye düşünüyorum. Tabii güreş gururumuz, bizim en büyük lokomotifimiz. Zaten ata sporu olmasına dönük yakışanı yapıyoruz diye de düşünüyorum. Bu bağlamda hepinizi yürekten tebrik ediyorum, kutluyorum. Hem kulübümüz hem belediyemiz sizin bu başarınızın yanında olacaktır. Bundan yana hiç şüpheniz olmasın. Nice nice başarılar dilerim inşallah. Güzel bir müjde verdiniz Ramazan ayında."

KELEŞ: "TOPLAMDA 17 MADALYAYLA REKOR KIRDIK"

Sporcularla birlikte Macaristan'a giderek onların yanında olduğunu belirten İBBSK Başkanı Keleş, kendilerine verdiği destekten dolayı da İmamoğlu'na teşekkür etti.

Keleş, "Bugüne kadar, 2018 yılında en fazla madalyayı almışlar; 16 madalya. Bu şampiyonada 17 madalyayla bir rekor da kırılmış oldu. Kadınlar 4 madalya kazandı. Serbestte 6 madalya kazanıldı. Grekoromende de 7 madalya kazandık. Bizim kulüp sporcularımız da 4 grekoromende, 1 de serbest olmak üzere 5 madalya kazandırdılar ülkemize" dedi.

Kaynak: ANKA .

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