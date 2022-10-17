Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a ''kader'' yanıtı

Eski bakan Hüseyin Çelik 41 madencinin ölümünün ardından 'kader planı' açıklaması yapan Erdoğan'a verdi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un “'Kadermiş' Öyle mi? Haşa, bu söz değil doğru; Belanı istedin, Allah da verdi... Doğrusu bu" dizelerini paylaşarak "çarpık kader anlayışı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bartın Amasra'daki TTK kömür ocağındaki patlamada 41 madencinin yaşamını yitirmesinin ardından "Kader planına inanıyoruz" açıklaması yapmıştı.

Hüseyin Çelik sosyal medya hesabından Mehmet Akif Ersoy'un "Mütevekkil" başlıklı şiirini paylaşarak şu notu düştü:

"Önce, en ince detayına kadar tedbir, sonra tevekkül ve takdire teslimiyet… Bizim kader anlayışımız ne yazık ki, daha çok Emeviler'in "Cebriyeci” kader anlayışını andırıyor. Çarpık kader anlayışına Mehmet Akif'in diyecekleri var:"