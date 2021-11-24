Hüseyin Çelik: Başımıza taş düşse dış güçlere havale ediyoruz

Eski bakan Hüseyin Çelik, son dönemde ekonomi ile ilgili yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Döviz kurunda art arda yaşanan artışlar, Türkiye kamuoyunun yeni gündemini oluşturdu.

AK Parti'nin 58. ve 59. hükümetinde Kültür ve Milli Eğitim Bakanı olan Hüseyin Çelik'ten, ekonomi yorumu geldi.

Çelik, yaşanan tabloyu dış güçlere bağlamanın doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı;

'Başımıza taş düşse dış güçlere havale edip, kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülkede demokrasi ve can güvenliği yoksa kimse yatırım yapmaz'

'VATANAŞLIK İÇİN ALINAN GAYRİMENKULLER SERMAYE DEĞİL'

Vatandaşlık almak için alınan gayrimenkullere gelen sermaye diyorlar. Bu sermaye değil. Paranız yüzde 50'nin altına gelmişse pul olmuştur.

'BUNA KURTULUŞ SAVAŞI DEĞİL DİYENLER VATAN HAİNİ DEĞİLDİR'

Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. Değil diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar.

Kaynak: Karar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.