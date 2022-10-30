Hüseyin Baş'tan 6'lı masaya: Çağrımız reddedilirse infial oluşur!

BTP Genel Başkanı Baş, millet ittifakına katılma isteğine ilişkin, 'Olumsuz bir yanıt çıkması sonucu toplumsal bir rahatsızlık, infial oluşabilir' dedi.

Millet İttifakı'nda yer almak istediklerini açıklayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan Baş, "Bizim ittifaka katılma talebimiz, İYİ Parti'nin bize olumlu yaklaşımı, Sayın Akşener'in ziyareti 'Altılı Masa'da bir krize neden olur mu kestirmem zor; partnerlerin diyalogları ile ilgili bir durum. Ancak toplumsal bir rahatsızlık, infial oluşabilir. Çünkü bu konuda toplumsal bir beklenti var. Toplum bunu beklerken, bu kadar hazırken ittifaka katılımın olumsuz sonuçlanması toplumu üzer. Böyle bir kriz boyutu oluşabilir. Ben masadan olumsuz bir yanıt çıkacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.