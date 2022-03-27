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Hüsamettin Cindoruk yeni partisini açıkladı

Merkez sağ siyasetin eski isimlerinden 88 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayarak 'Bugün CHP benim de partimdir''dedi.

21 Dakika Önce
2022-03-27 08:43:41
Hüsamettin Cindoruk yeni partisini açıkladı

Merkez sağ siyasetin eski isimlerinden, bir dönem TBMM başkanlığı da yapan Demokrat Partili Hüsamettin Cindoruk, Basın Konseyi'nin 35. yıl dönümü kutlamasında konuştu.

“Onur Ödülü” alan Cindoruk Basın Konseyinin kendisine bir onur bağışladığını belirterek teşekkürlerini sundu.

Gerçek Gündem'in haberine göre, konuşmasında CHP'nin ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gayretlerini takdir ettiğini söyleyen Cindoruk, “Bugün CHP benim de partimdir var mı diyeceğiniz. Cumhuriyet Halk Partisi benim fikirlerimi savunuyorsa, benim düşüncelerimi savunuyorsa, benim hayal kırıklıklarımı gidermek istiyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ni tekrar teşhis etmek istiyorsa o benim partimdir artık mesele budur” dedi.

Basın Konseyi'nin 35. yıl dönümünde konuşan, Cindoruk, şöyle devam etti:

“Gelin görün ki Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak bizim görevimizdir. Gelinen noktada Türkiye Cumhuriyeti'ni müdafaa etmek durumuna düştük. Cumhuriyeti müdafaa etmek demek değerlerini müdafaa etmek demektir. İçi boşaltılmış bir cumhuriyet olur mu?

Zaman içinde üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi gibi NATO gibi ya da üye namzeti olduğumuz Avrupa Birliği gibi ülkelerle bağlantımız kesildi. Bunun sonu nedir? Bağlantısız devlet olmaktır. Bağlantısız bir devletin dünya şartları içerisinde fazla yaşama şansı olmaz.” .

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