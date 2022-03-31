Hürriyet yazarı Selvi: Barışı sağlarsa Erdoğan’a Nobel verilmeli

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya ve Ukrayna arasında barışı sağlaması durumunda Nobel Barış Ödülü'nün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi gerektiğini söyledi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını çok kıymetli buluyorum" diyen Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, eğer Putin ve Zelenski'ye savaşı bitirtecek, barışı getirebilecek imzayı da attırabilirse o zaman Nobel Barış Ödülü'nü hak eder. Adı üstünde, barış ödülü.

Nobel'i verirler mi vermezler mi orasını bilemem ama barışı sağlamak için kim samimi bir çaba içinde? Seveni sevmeyeni ile tüm dünya Erdoğan'ın bu çabalarını takdir ediyor. Eğer Ukrayna'da barışın sağlanması için Erdoğan'dan başka çaba içinde olan başka bir lider var derseniz sözümü geri alacağım. Biden mı, Macron mu, Johnson mu? Kim var? O zaman Nobel Barış Ödülü Erdoğan'a neden verilmesin Türkiye'nin barışı sağlama konusunda gösterdiği çaba Nobel Barış Ödülü'yle neden taçlandırılmasın?" .