HÜDAPAR: HDP ne zaman ABD ile görüşse bize saldırdı!

“Kurulduğundan bugüne kadar Kürtlerin başına gelmiş en büyük musibet PKK'dir, 21'inci asrın Dahhak'ı PKK'dir”diyen HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Şeyhmus Tanrıkulu: Bu örgütün ABD ile her görüşmesinden sonra teşkilatlarımıza saldırı yapması tesadüfi değildir.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

​Bingöl'de Fethi Yalçın ile Cengiz Tiryaki'yi anma programında konuşan HÜDA PAR Genel Başkan YardımcısıŞeyhmus Tanrıkulu, “Kurulduğundan bugüne kadar Kürtlerin başına gelmiş en büyük musibet PKK'dir, 21'inci asrın Dahhak'ı PKK'dir” dedi.

ABD İLE GÖRÜŞÜP BİZE SALDIRDILAR

Tanrıkulu, PKK ve HDP ile ABD arasındaki görüşmelere işaret ederek “90'lı yılları geçiyoruz. 2004-20011 yılları arasında STK'lar olarak sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmamız, fakir ve muhtaç ailelere sahip çıkmamız gibi faaliyetlerimizden rahatsız olmaya başladılar ve tekrar kardeşlerimize, teşkilatlarımıza ve derneklerimize saldırıda bulundular. Mustazaf-Der'in kapanışına kadar bu dönem içerisinde 300'e yakın saldırı yapıldı bizlere. 2012-2015 yılları arasında ise HÜDA PAR olarak çalışmalara başlamamız, belediyelere ve iktidara talip olmamız, söylem ve fikirlerimizi daha güçlü bir şekilde halkımızla paylaşmaya başlamamız mürted ve hain örgütü daha da telaşlandırdı. Sadece onu değil, tasmasını elinde tutan büyük şeytan ABD'yi de endişelendirdi. Ve bu örgütün ABD ile her görüşmesinden sonra teşkilatlarımıza saldırı yapması tesadüfi değildir” diye konuştu.

HAİN MÜRTED ÖRGÜT O DÖNEM SİLAHLANDI

6-8 Ekim saldırılarının arka planına değinen Tanrıkulu, “Bu olaylar 2013 yılında çözüm sürecinin başlamasıyla hız kazanmıştır. O dönemde silahların susması ve çatışmaların durması adına parti olarak çözüm sürecine destek verdiğimizi açıkladık. Bununla birlikte bu çözüm sürecinden birşey çıkmayacağını, aksine bu süreç içerisinde yapmış olduğumuz gözleme göre hem devletin hem de hain mürted örgütün ciddi bir şekilde silahlandıklarını ve yine o dönem belediyeler eliyle il ve ilçe merkezlerine tonlarca bomba taşıdıklarını da gördük. Eli silahlı unsurların dağlardan ellerini kollarını sallayarak şehir merkezlerine gelmeleri, karakol ve emniyet müdürlüklerinin yanlarından geçmeleri ve bunlara sessiz kalmaları da aslında 6-8 Ekim olaylarının da bir habercisiydi” ifadelerini kullandı.

MARKSİST YARI TANRI SAPKIN ABD UŞAĞI

Tanrıkulu, o dönemde örgüte teslim olmayan tek yapının HÜDA PAR olduğunun altını çizip, HÜDA PAR'ın örgüte hiçbir zaman boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini vurguladı. Tanrıkulu, Abdullah Öcalan'a işaret ederek, şunları kaydetti:

Kürtlerin inancına ve kültürüne savaş açmış, Marksist ve kendini haşa yarı tanrı ilan eden bir sapkını Kürtlerin lideri olarak gören hükümet yetkilileri o dönem bu sapkını kamuoyuna pazarlamaya çalışıyorlardı. Yıllar önce dile getirdiğimiz bunlar ABD'nin uşağıdır söylemine bazıları itiraz ediyordu. Oysaki bugün her şey net olarak ortada. ABD'nin tetikçiliğini ve uşaklığını yapmaya hazırdırlar ve onların emrinde hareket ediyorlar.