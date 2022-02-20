HÜDA PAR liderinden hükümete İsrail tepkisi

'Siyonizm sadece bütün Müslümanların değil tüm insanlığın başına beladır' diyen HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye’ye davet edilmesine tepki göstererek, bu ülke ile siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin koparılması gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye davet edilmesine tepki göstererek, “Bizim nazarımızda siyonist işgal rejimi bir devlet değildir ve devlet muamelesi de görmemelidir. Devlet olmayan bir topluluğun başındaki kişiyi siz memleketinize davet edip ona ‘devlet başkanı' muamelesi yaparsanız bu, şimdiye kadar Kudüs davasından dolayı yaptığınız artıları ve Müslümanları ciddi şekilde yaralar” dedi.

Biha'nın haberine göre; Yapıcıoğlu, “Aylar önce bazı körfez ülkelerinin siyonist rejimle attığı normalleşme adımlarını hükümete yakın organlar, akademisyen ve gazeteciler bu ülkelere ciddi şekilde tenkit ve eleştiriler yönelttiler. Siyonist rejimle ilişki kurmak ya da normalleşmek sadece Araplara mı haram? Bu adımlar hiçbir Müslümana yakışmaz.

Siyonizm sadece bütün Müslümanların değil tüm insanlığın başına beladır. İşgal rejiminin mevcudiyetinin devam etmesi sadece Filistinlilerin değil bütün ümmetin ve insanlığın zararınadır. Çare bunlarla tüm siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri koparmaktır. Siyonist işgal rejimini bir devlet olarak tanımaktan vazgeçip oranın yetkililerini de devlet sıfatıyla davet etmemek ya da ziyaret etmemek gerekir” ifadesini kullandı.

Filistin'deki direniş gruplarının direnişte kararlı olduklarını ifade eden Yapıcıoğlu, “Direniş gruplarıyla temaslarımız var. Hiç kimse onları desteklemese ve davalarını sahiplenmese bile onlar direnişlerini devam ettirecekler. Bu durum İslam ülkeleri yöneticilerinin, STK ya da grupların onları destekleyip desteklenmemesinin hiçbir şey ifade etmediği anlamına gelmez. Onlara her konuda destek ve verilmesi bütün İslam ülkelerinin boynunun borcudur” diye konuştu. .